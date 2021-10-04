الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التعليم العالي يفتتح كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية كلية الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الكلية.

وأكد وزير التعليم العالي، أن كليات الذكاء الاصطناعى أصبحت من الكليات الهامة للمجتمع، نظرا للتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات التي تعد أحد قطاعات التنمية، لذا تولي الدولة والقيادة السياسية اهتماما بالغا بإنشاء كليات الذكاء الاصطناعي وتجهيزها على أعلى مستوى لمواكبة صناعة التكنولوجيا في العالم.

وقال مبارك إن الجامعة تسعى بكافة طاقاتها لإضافة كليات في تخصصات متميزة تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية، خاصة وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي متعددة وتدخل في شتى المجالات التي تؤدى إلى تنمية المجتمعات.

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