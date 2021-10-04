الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد سعيد محفوظ ينتهي من روايته الأولى «الخروج من البوابة الحمراء»

محمد سعيد محفوظ
محمد سعيد محفوظ

انتهى الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ من تأليف روايته الأولى بعنوان" الخروج من البوابة الحمراء"، والتي جمع فيها يومياته في لندن، خلال رحلته الأخيرة في سبتمبر الماضي. 

وكانت بريطانيا تفرض وقتها على القادمين من مصر قضاء عشرة أيام في فندق للعزل، تحت حراسة مشددة، قبل أن يتم رفع اسم مصر مما أطلقت عليه الحكومة البريطانية "القائمة الحمراء".

وخلال هذه الفترة اعتاد الدكتور محفوظ على نشر يومياته على الفيسبوك، والتي يصف فيها أدق تفاصيل هذه التجربة الفريدة، لكنه وبتشجيع من أصدقائه جمعها وصاغها في رواية بمجرد عودته، بحسب ما نشره على صفحته.

وقدم الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ في موسم شهر رمضان الماضي حلقات  برنامج "الإمام الطيب"، 

والتي تضمنت حوارًا يوميًّا مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، للإذاعة، خلال شهر رمضان .

ويعد هذا هو الموسم الثالث من البرنامج، الذي يناقش قضايا جدلية تتعلق بـ"صورة الإسلام، والرد على المشككين في أحكامه وأخلاقياته. 

وشارك الدكتور محمد سعيد محفوظ رئيس مؤسسة "ميدياتوبيا"مؤخرا في مؤتمر "المجتمع المدني وبناء الوعي - تحديات اللحظة الراهنة"، ، وقال خلال الجلسة الرابعة تحت عنوان "الإعلام وصناعة الوعي"،إن الإعلام ساهم في صنع النخبة الخادعة المصنوعة وهي نخبة السوشيال ميديا، و أوهمهم أنهم استطاعوا التغيير وإسقاط نظام.

وأضاف محفوظ، في تصريحات سابقة "هذه النخبة تسببت كثيرًا بشكل سيء في الرأي العام".

وأكد: "هذه النخبة هل لديها ثقافة أو كفاءة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهل لديها قدرة تشكيل المواقف الشخصية، أو تغيير اتجاهات الجمهور، أو لديها قدرة على مواجهة اشتباكات الرأي، هل يمكن اتخاذها مثل أعلى، هل تصلح للتمثيل في قضية ما".

وأشار: "هناك المؤثرون الطبيعيون، وهم لديهم سمات تفضيلية لدى الجمهور المستهدف، لديه خبرة في مجال الانتشار، وهو لا يتصدى لملف غير متخصص فيه، ولديه مهارة ركوب الترند وصناعته، وهي نخبة مؤثرة وخطيرة ولديهم موهبة في حشد التفاعل، ومواجهة الهجوم العكسي".

محمد سعيد محفوظ الإعلامي محمد سعيد محفوظ روايته الأولى رواية الخروج من البوابة الحمراء الخروج من البوابة الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

شقيق دكتورة الدقهلية الأكبر: طردناها من منزل العائلة لسوء سلوكها (فيديو)

بالدرجات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي بنين وبنات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة في أبوظبي (صور)

بعد الجرعة التعزيزية.. تراجع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل

اشتية: إزدياد موجة الإرهاب والعنف من جيش الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا