الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزارة النفط العراقية‭:‬ نؤيد الحوار مع شيفرون لتطوير أربعة مواقع استكشاف في ذي قار

وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية

قالت وزارة النفط العراقية في بيان إن لجنة تابعة للحكومة أيدت اليوم الاثنين، الحوار مع شركة شيفرون لتطوير أربعة مواقع استكشاف في محافظة ذي قار بجنوب البلاد.
 

وأضاف البيان أن اللجنة الوزارية أيدت كذلك توسيع مصفاة الديوانية النفطية بجنوب البلاد.

وفي سياق آخر، كشفت وزارة النفط العراقية، عن إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة والصين لاستثمار الغاز في ذي قار وميسان، مشيرة إلى أن مصفى كربلاء سيعمل على وقف استيراد المشتقات النفطية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قوله إن "العراق حقق من خلال استثمار الغاز بحدود 1500 مليون متر مكعب باليوم الواحد، وبالنتيجة شرعت وزارة النفط بوضع خطط ، منها الإعلان عن  خطة استثمارية بقيمة 3 مليارات في شركة نفط البصرة، والتي ستحقق زيادة في استثمار الغاز، وكذلك زيادة في الإنتاج بحدود 40% من الإنتاج الوطني".

ولفت إلى أن "الوزارة ستوقع قريبا مع شركة بيكر هيوز واحدة من أذرع شركة جنرال الكتريك على استثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ذي قار"، مبيناً أن "الوزارة اتفقت مع شركة صينية للاستثمار الغاز الموجود في محافظة ميسان".

وتابع أن "محافظتي ميسان وذي قار ستضيفان بحدود 500  مليون متر مكعب قياسي باليوم"، مشيراً إلى أن "هناك مباحثات متقدمة مع شركة توتال في حقل ارطاوية للاستثمار الغازي، وستبدأ كمرحلة أولى بزيادة الإنتاج بحدود 300 مليون متر مكعب بوقت قياسي، وهذا من شأنه أن ينعكس على استثمار الغاز والذي ينعكس إيجابا على الإنتاج الوطني للغاز".

وقال جهاد إن "الوزارة حققت انجازاً كبيراً في مشروع مصفى كربلاء النفطي في محافظه كربلاء، وهو يعد من المشاريع الواعدة ونقلة نوعية في الصناعة التحويلية والمصافي".

وزارة النفط العراقية النفط محافظة ذي قار الديوانية النفطية العراق

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