وكيل «تعليم بورسعيد»: مدارس المحافظة انتهت من أعمال الصيانة استعدادا للعام الدراسي
أكد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن مدارس المحافظة انتهت من أعمال الصيانة البسيطة والتي تشمل الدهانات وصيانة دورات المياه وأعمال الكهرباء وأعمال تشجير وتجميل المبانى والمداخل وأعمال التطهير والتعقيم، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة المعنية، وكذا استلام الكتب المدرسية من المخازن التعليمية كما انتهى المعلمون والعاملون من تلقى لقاح كورونا بنسبة كبيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري الإدارات التعليمية بمكتبه بديوان المديرية اليوم، بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية، ومرفت عباس مدير إدارة التوجيه المالي والإداري.
وأضاف وكيل الوزارة، أن محافظ بورسعيد وجه بتوفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ المسابقات بمختلف مراحل التعليم، فضلا عن العمل على رفع الوعى الثقافي لدى الطلاب وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس.
ووجه نبوى بتسهيل إجراءات سداد المصروفات المدرسية على أولياء الأمور حال تعطل أنظمة التحصيل الإلكترونية تغليبا للصالح العام للطالب.