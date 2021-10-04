وكيل «تعليم بورسعيد»: مدارس المحافظة انتهت من أعمال الصيانة استعدادا للعام الدراسي

أكد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن مدارس المحافظة انتهت من أعمال الصيانة البسيطة والتي ‏تشمل الدهانات وصيانة دورات المياه وأعمال الكهرباء وأعمال تشجير وتجميل المبانى والمداخل وأعمال التطهير والتعقيم، بالتنسيق ‏مع الأحياء والأجهزة المعنية، وكذا استلام الكتب المدرسية من المخازن التعليمية كما انتهى المعلمون والعاملون من تلقى لقاح كورونا ‏بنسبة كبيرة.‏

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري الإدارات التعليمية بمكتبه بديوان المديرية اليوم، بحضور علاء الدسوقى مدير ‏عام إدارة التعليم العام، وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية، ومرفت عباس مدير إدارة التوجيه المالي والإداري.‏

وأضاف وكيل الوزارة، أن محافظ بورسعيد وجه بتوفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في ‏المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ المسابقات بمختلف مراحل التعليم، فضلا عن العمل على رفع الوعى ‏الثقافي لدى الطلاب وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس.‏

ووجه نبوى بتسهيل إجراءات سداد المصروفات المدرسية على أولياء الأمور حال تعطل أنظمة التحصيل الإلكترونية تغليبا ‏للصالح العام للطالب.