719 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 16 حالة وفاة و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان المركز اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنه قد تماثل للشفاء 1444 مصابًا.

وأشار إلى أنه قد بلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.4% من إجمالي 4995 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4276 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 342 ألفًا و558 حالة، منها 73 ألفًا و996 نشطة، و263 ألفًا و860 متعافيًا، و4702 متوفيًا، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.