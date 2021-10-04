الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عماد خليل عضو التنسيقية يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحصوله على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب، وتتمنى التنسيقية للنائب التوفيق والسداد فيما أوكل إليه من مهام.

‏‎جدير بالذكر فإن هيئة  مكتب مجلس النواب، اختارت خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، ٥ أعضاء في تشكيل اللجنة العامة كان من بينهم النائب عماد خليل.

‏‎ووفقا لنص المادة مادة ٢٤

‏‎تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

‏‎أولاً: الوكيلين.

‏‎ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

‏‎ثالثا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

‏‎رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

‏‎ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.

‏‎هذا وتختص اللجنة العامة بعدة مهام، من بينها مناقشة الموضوعات العامة والأمـور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

‏‎ وأعربت التنسيقية عن ثقتها الكاملة بالنائب، في أداء المهمة علي أفضل وجه، متمنية له التوفيق.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب عماد خليل مجلس النواب اللجنة العامة بمجلس النواب للجنة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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