قرار مهم من وزير التعليم بشأن شغل مدير ووكيل مديرية تعليمية

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لمديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات بحظر القيام بعرض أي مذكرات أو طلبات على المحافظين المختصين بشأن شغل وظيفتي مدير ووكيل مديرية تعليمية، عند خلو أي وظيفة من الوظيفتين على ان يجري العرض على الوزير المختص بالتعليم، ويجري اتخاذ الإجراءات التأديبية المشددة ضد من يخالف ذلك.

وأكد الوزير في خطاب أرسله إلى المديريات التعليمية، أنه في ضوء ما لوحظ مؤخرا من اتخاذ قرارات شغل وظائف مديري ووكيلي المديريات التعليمية على مستوى المحافظة، بالمخالفة للقانون، إذ حدد قانون الإدارة المحلية رقم 47 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، في المادة رقم (96) منه السلطة المختصة بالتعيين، والندب على شـغل الوظيفة حيث نص على أن "يكون شغل وظائف مديري ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة".

كما حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أن يشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، لذا وعند قيام الوزارة بهذه الإجراءات المقررة قانونا لشغل هذه الوظائف تفاجأ بصدور قرار يشغل الوظيفة بالمخالفة للقانون.

وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.