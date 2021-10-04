العثور على جثة أجنبية داخل شقتها بقصر النيل

شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فرقة بحث لكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة أجنبية الجنسية، داخل شقتها بمنطقة قصر النيل، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

من جانبها أمرت جهات التحقيق، بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكشف ملابسات وأسباب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار التي تقيم فيه الفتاة، تمهيدًا لتفريغها لرصد المترددين على العقار.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة فتاة من جنوب شرق آسيا داخل شقتها، في العقد الرابع من العمر وتحمل جنسية دولة إندونيسيا، وتبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات بالجسم.

أهم اختصاصات مصلحة الطب الشرعي:

أولا: اختصاصات الطب الشرعي الميداني :

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المنى – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A)..

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.