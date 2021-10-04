الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «القابضة للمياه»: حريصون على تطوير ورفع كفاءة المحطات

القابضة للمياه
القابضة للمياه

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة حريصة على تطوير كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلها للحصول على شهادات الاعتماد الدولية، لضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة ممكنة.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة ورشة عمل بقطاع جنوب سيناء، من خلال إدارة الدعم الفني لـ “TSM” بالشركة القابضة، بمشاركة مديري الصرف الصحي ومديري محطات الرفع ومديري شبكات الصرف الصحي، وتهدف الورشة لتجهيز عدد ٥ محطات وشبكات الصرف الصحي لمدينتي (شرم الشيخ  ومدينة الطور).

وأكد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تجهيز جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع وشبكات الانحدار علي مستوي جميع شركات الشركة القابضه للحصول علي شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM، تنفيذًا لخطة عمل الشركة القابضه بقطاع التشغيل والصيانة.

وقال إن الورشة تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية لمحطات الرفع، والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف الصحي، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل التشغيل والصيانة بالمحطات والشبكات.

وأوضح أن حصول محطات الصرف الصحي على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وقال المهندس ناصر طه، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدمة بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

مدير جنوب الصرف الصحي مياه مياه الشرب أحمد محطات مياه صحي الفن تطوير دعم نفي

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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