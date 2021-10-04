الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملبورن الأسترالية المدينة الأولى عالميًا فى عدد أيام الإغلاق جراء كورونا

كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا

سجلت مدينة ملبورن الأسترالية رقمًا قياسيًا لتصبح المدينة الأولى عالميًا في عدد أيام الإغلاق لفترة متصلة جراء جائحة فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا على الساحل الشرقي للبلاد، بحلول يوم أمس الأحد كانت قد قضت ما مجموعه 245 يوماً تحت أوامر البقاء في المنزل.

وتابعت الإذاعة الأسترالية أن ملبورن تخطت بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، والتي كانت قد قضت 234 يوما من الأغلاق خلال الفترة من 20 مارس إلى 11 نوفمبر 2020، وإغلاقًا قصيرًا لمدة 10 أيام من 21 مايو إلى 31 مايو من هذا العام.

وتخضع المدينة حاليًا للإغلاق للمرة السادسة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وتجاوزت أعداد الحالات في ولاية فيكتوريا الأسترالية مؤخراً جارتها ولاية نيو ساوث ويلز، والتي شهدت بداية انخفاض في أعداد الحالات بعد استقرار واضح.

ويتوتر الوضع في ملبورن. ففي الشهر الماضي، خرج المتظاهرون إلى الشوارع عدة أيام متتالية احتجاجًا على التطعيم الإجباري ضد كوفيد19- للعاملين في قطاع البناء.

ومن المتوقع أن تصل نسبة التطعيم في فيكتوريا إلى 70 % للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا في 26 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، وهو ما يؤدي إلى إنهاء الإغلاق بموجب خارطة طريق الولاية قبل تخفيف المزيد القيود عند الوصول لنسبة 80 %.

لكن رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز قال إنه لن يستبعد تعديل خارطة الطريق وتوسيع القيود إذا لزم الأمر.

وسعت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، قبل وقت طويل  للقضاء على الفيروس باستراتيجية صفر كوفيد، ولكن بعد الفشل في احتواء العديد من حالات تفشي السلالة دلتا، انتقلت البلاد إلى حد كبير لتحقيق أهداف التطعيم كوسيلة للخروج من الإغلاق.

وسجلت أستراليا 105 آلاف إصابة وأكثر من 1200 وفاة منذ بداية الجائحة.

مدينة ملبورن الأسترالية فيروس كورونا الإذاعة الأسترالية هيئة الإذاعة الأسترالية ملبورن الجائحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 4-10-2021

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

الصين تحذر من فيروس جديد يغزو العالم فى المستقبل

خبير سعودى يحذر من دخول الإعصار «شاهين» إلى المملكة

«واشنطن إكزامينر»: الإبادة الجماعية فى تيجراى أسوأ من إبادة رواندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقايض مواطنيها بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مقابل «البطاقة الخضراء»

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع