تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 4-10-2021

شهدت عمليات تداول العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي، بعض الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مع ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، بدرجة كبيرة، نتيجة لتوفير الكميات اللازمة منه لسد احتياجات السوق المصرفى، وحاجة رجال الأعمال والشركات الصناعية.





استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم



بالإضافة إلى ذلك، ساهم توفير كميات الدولار الأمريكي، فى مختلف البنوك المصرية والبنك المركزي، وكذلك تدفقات العاملين في الخارج، فى منع أزمة عدم توافر العملة، وثبات السعر بدرجة كبيرة خلال التعاملات، مع وضع ضوابط من البنك المركزي بشأن تحديد آلية السوق المصرفى.





سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



وشهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه استقرارًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف اليوم.





سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية



كما حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.



كما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



وشهدت التعاملات ثبات سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



أيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.