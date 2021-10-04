غلق 8 مقاهٍ وكافيهات ومصادرة 31 «شيشة» فى كفرالزيات بالغربية

أعلن مجلس مدينة كفر الزيات، برئاسة علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء أمس الأحد، عن إغلاق وتشميع 8 مقاه وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة31 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.



وكان محافظ الغربية قد ناشد، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تراقب تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فى إطار المجهودات التي تبذلها الدولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد مواز، مكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 3 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى بالمركز، وقال اللواء محمد عبدالوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء،وأشار رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

كما شدد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء، دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائيًا بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات الدولة.