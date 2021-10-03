الانتهاء من صرف 20% من مقررات تموين أكتوبر ببني سويف

أكد المحاسب حسن القماش مدير ادارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر أكتوبر الجاري بالنسبه 20% على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية ومن خلال منافذ بدالي التموين ومشروع جمعيتي مشيرًا إلى أن هناك 4 فروع هايبر ماركت للشركة المصرية لتجارة الجملة تقوم بصرف السلع التموينية وبفارق خمس نقاط الخبز وهي من الفروع المتطورة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

وأضاف مدير عام إدارة التجارة الداخليه بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك انتظام في عمليات الصرف لمقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية لليوم الرابع على التوالي حيث أن جميع المنافذ تعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً ولا توجد أي إجازات خلال فترة توزيع السلع التموينية على المواطنين وخاصة في الأيام الأولى لصرف مقررات التموين خلال شهر أكتوبر.

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، إن هناك أرصدة احتياطية للسلع التموينية تكفي عدة شهور مقبلة واصفًا إياه بالاحتياطي الاستراتيجي الآمن والمستقر، مؤكدًا أنه لا توجد أى شكاوى أو نقص في توفير السلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة البالغة نحو 28 سلعة يتم توزيعها على بدالي التموين من خلال مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بالشركه القابضة للصناعات الغذائية ويقوم بدال التموين بصرف هذه السلع من خلال الاستعاضات الشهرية ووقعت من استعدادات شهرية وفقًا للتأمين على السلع بحد أدني 4000 جنيه وبدون حد أقصى حسب ما يتم صرفه علي البطاقات التموينية.

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، إن هناك استقرارًا فى جميع السلع التموينية التى يتم صرفها للمواطنين حسب قيمة متوسط نصيب الفرد 50 جنيهًا للفرد يقوم بصرف سلع مقابلها.