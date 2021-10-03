الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استمرار فعاليات «صحتك بالدنيا» للتوعية بخدمات التأمين الصحى بالإسماعيلية

صورة من الفاعلية
صورة من الفاعلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار فعاليات حملة “صحتك بالدنيا”، لتعزيز الوعي حول خدمات هيئة الرعاية الصحية ودورها في توفير الرعاية الصحية المتكاملة داخل منشآتها الصحية وبجودة عالمية، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن فعاليات الحملة تشمل التوعية بأهمية إجراء الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمراكز ووحدات صحة طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والتي تتم حاليًا من خلال 21 مركزًا ووحدة طب أسرة يعملون، حتى الآن، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الحديدة بالإسماعيلية، ومن المقرر وصولهم إلى 54 مركزا ووحدة طب أسرة مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

أضافت الهيئة أن فعاليات الحملة تتضمن التعريف بمستويات الخدمة الثلاثة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، سواء الرعاية الأولية أو الثانوية أو الثالثية ونظام الإحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة  للمستشفيات حال الاحتياج للرعاية الصحية ذات الخدمات الثانوية والثالثية، علاوة على كيفية التسجيل بالمنظومة الجديدة والأوراق المطلوبة للحصول على خدماتها.

وأكد أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية الحملات التوعوية لتعزيز وعي الجمهور العام حول خدمات الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأشار السبكي إلى أهمية التوعوية بالمبادرات الصحية التي تطلقها الهيئة وأهمية الفحوصات الطبية الشاملة، للكشف المبكر عن الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، مؤكدًا حرص الهيئة على إطلاق الحملات التوعوية لجميع الفئات العمرية سواء من خلال حملات طرق الأبواب أو أثناء إطلاق المبادرات في الساحات والميادين الكبرى والأماكن العامة أو للمترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات أو عبر صفحة فيسبوك الرسمية للهيئة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من للجمهور وتعزيز وعيه حول مميزات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في توفير وتحقيق التغطية والرعاية الصحية الشاملة له ولأسرته.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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