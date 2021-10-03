الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «صحصح لما ينجح» .. مجازاة مسئول صالة وشباك مسرح العرائس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية، حكمها فى قضية مخالفات تذاكر العرض المسرحي «صحصح لما ينجح»، والعثور على 29 تذكرة بيضاء غير مختومة بخاتم الضريبة.

تضمن الحكم مجازاة مسئول صالة وشباك بمسرح القاهرة للعرائس بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر الكامل وتغريم مسئول صالة وشباك بمسرح القاهرة للعرائس سابقاً بغرامة تعادل خمسة عشر يوماً من الأجر الوظيفى.

ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس البيت الفنى للمسرح ، وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب مدير عام مسرح القاهرة للعرائس.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

مجلس الدولة القاهرة مخالفات حادث تصادم الإسماعيلية وزير الداخلية المحكمة التأديبية كوبري

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

«صاحب الرسوم الساخرة من النبى».. مصرع السويدى لارش فيلكس فى حادث سيارة

الصحة: 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

تفاصيل حديث كيروش مع قفشة وشريف بعد استبعادهما من المنتخب

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

أول رد من «الوحدة الإماراتى» على التعاقد مع موسيمانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال