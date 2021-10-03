بسبب «صحصح لما ينجح» .. مجازاة مسئول صالة وشباك مسرح العرائس

أصدرت المحكمة التأديبية، حكمها فى قضية مخالفات تذاكر العرض المسرحي «صحصح لما ينجح»، والعثور على 29 تذكرة بيضاء غير مختومة بخاتم الضريبة.

تضمن الحكم مجازاة مسئول صالة وشباك بمسرح القاهرة للعرائس بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر الكامل وتغريم مسئول صالة وشباك بمسرح القاهرة للعرائس سابقاً بغرامة تعادل خمسة عشر يوماً من الأجر الوظيفى.

ووجهت عقوبة التنبيه لرئيس البيت الفنى للمسرح ، وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب مدير عام مسرح القاهرة للعرائس.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.