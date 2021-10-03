الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربى يدين المجزرة التى نفذتها ميليشيا الحوثى فى مأرب

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، اليوم الأحد، العمل الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بقصف صاروخي للمدنيين في حي سكني بمدينة مأرب اليمنية، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تمثل تحديا سافرا واستهتارا بالقانون الدولي وجميع القيم والأعراف الدولية.

وأكد البرلمان العربي في بيانه، أن هذه الجرائم الإرهابية التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة دولية عاجلة لمرتكبيها، لافتا إلى أنها تأتي امتدادا للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وخاصة في محافظة مأرب، وهو ما يمثل انتهاكا جسيما واستخفافا شديدا بجميع الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بـتحمل مسئولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

وقتل أربعة مدنيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الأحد، نتيجة قصف صاروخي للحوثيين على حي سكني بمدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين شرق صنعاء، بحسب مصادر محلية وطبية.

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن أربعة مدنيين، هم ثلاثة أطفال وامرأة قتلوا نتيجة تعرض حي سكني للقصف في مدينة مأرب الواقعة  شرق صنعاء.

وتابع المصدر أن ثمانية مدنيين بينهم نساء وأطفال أصيبوا في القصف، مشيرا إلى أن إصابات بعضهم خطيرة.

وقال مصدر أخر إن الحوثيين شنوا قصفا بثلاثة صواريخ باليستية على مدينة مأرب المكتظة بالسكان، سقط أحدها في حي "الروضة" السكني، مؤكدا أن القصف تسبب بخسائر بشرية ومادية.

ومن جهتها أدانت الحكومة اليمنية قصف الحوثيين، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان "ندين ونستنكر بأشد العبارات" قيام الحوثيين باستهداف حي الروضة بثلاثة صواريخ باليستية "إيرانية الصنع"، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

واعتبر الإرياني "أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب عمل انتقامي جبان"، مستغربا استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء ما وصفها بـ"الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين من النساء والأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وتشهد مناطق واسعة من محافظة مأرب معارك متواصلة بين الحوثيين والقوات الحكومية، بعدما كثف الحوثيون هجماتهم على الأطراف الشمالية والغربية والجنوبية للمحافظة النفطية منذ فبراير الماضي.

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