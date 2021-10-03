الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة شاب قتل فى مشاجرة بأبوالنمرس

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب قتل في مشاجرة بأبو النمرس، بسبب معاكسة فتاة خلال حفل زفاف.

وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، كما طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وآخرين، بسبب دفاعه عن فتيات من عائلته تعرضن للمعاكسة من جانب المتهمين بقتله خلال المشاجرة، أثناء حفل الزفاف.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب أصيب في مشاجرة بمنطقة أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه يدعى "مصطفى" طالب بأحد المعاهد، أصيب بحجر بوجهه ألقاه عليه أحد الأشخاص، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وذكر شهود عيان أن المجني عليه كان بحفل زفاف، وتعرضت فتيات من عائلته لمعاكسة من جانب بعض الأشخاص فتدخل للدفاع عنهن.

ومنع المتهمون من التحرش بهن فنشبت مشاجرة، شهدت إلقاء حجارة عليه أصيب خلالها بوجهه، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

النيابة العامة جنوب الجيزة منطقة أبو النمرس حفل زفاف عاكسة فتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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