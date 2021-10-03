الكشف على 1350 مواطن بقافلة طبية في سنبارة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق القوافل الطبية والمزمع تنفيذها خلال شهر أكتوبر، تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

قافلة طبية

ونظمت مديرية الصحة على مدار يومي ١و ٢ أكتوبر، قافلة طبية بقرية سنبارة مركز المحلة الكبرى، ضمت تخصصات متنوعة منها "الباطنة، الأطفال، العظام ، الجلدية، النساء والتوليد ، تنظيم أسرة ، الأسنان ، الأنف والأذن، الجراحة والرمد"، إلى جانب التحاليل الخاصة بالدم والطفيليات .

قافلة طبية

كما شملت القافلة وجود مركز أشعة متنقل، إذ تم توقيع الكشف على عدد 1350 مواطن مع تحويل الحالات لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة ، كما تم الدفع بعيادة متنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا حيث تلقى 500 فرد اللقاح على مدار اليومين.