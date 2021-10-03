الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

معهد الدراسات الدبلوماسية يفتتح أعمال دورة تدريبية لعدد من الدبلوماسيين اليمنيين

معهد الدراسات الدبلوماسية
معهد الدراسات الدبلوماسية يفتتح أعمال دورة تدريبية

افتتح السفير جمال عبد الرحيم متولي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم 3 أكتوبر الجاري، أعمال دورة تدريبية لعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بدولة اليمن الشقيق. 

وأوضح السفير جمال متولي أن برنامج الدورة التدريبية التي تُقام بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية سوف يتضمن مختلف محاور العمل الدبلوماسي وتنمية المهارات الدبلوماسية، بما في ذلك شئون المراسم وسُبل التعامل مع وسائل الإعلام وصياغة البيانات والمواقف الرسمية وقواعد الإتيكيت والقانون الدولي، وما إلى ذلك من موضوعات تخص الدبلوماسية الحديثة وتسهم في تعزيز القدرات بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات الدولية المتلاحقة فى آليات وأدبيات العمل الدبلوماسي.
ومن المُقرر أن تستمر أعمال الدورة التدريبية لمدة أربعة أسابيع مُتصلة، بما يعكس الاهتمام بدعم الكوادر من الأشقاء اليمنيين على ضوء خصوصية وعمق العلاقات الأخوية بين البلديّن.
وجدير بالذكر، أن معهد الدراسات الدبلوماسية يُعد هو الذراع التدريبية لوزارة الخارجية، والذي صدر قرار جمهوري بإنشائه رسميًا فى عام 1969؛ ليكون في طليعة المعاهد التدريبية المتخصصة فى توفير التدريب المتخصص لأعضاء السلك الدبلوماسي المصري، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية وأنشطة تبادلية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

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