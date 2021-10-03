وفقًا للعلم.. كيف يؤثر الشهر الذي ولدت فيه على شخصيتك؟

هناك عدد لا يحصى من الأشياء التي تؤثر على نمو الجنين في الرحم تلعب تغذية الأمهات دورًا بالتأكيد، حيث يميل الأطفال الذين يولدون أثناء المجاعات إلى أن يكونوا أضعف من الأطفال الذين يولدون في أوقات الازدهار حتى في العالم المتقدم، حيث الغذاء وفير والتقدم ويمكن أن تؤثر الأنظمة الغذائية للأم التي تفتقر إلى البروتين أو فيتامين ج أو فيتامين د على نمو الدماغ أو القلب أو العظام.

ويمكن أيضًا للفيروسات الموسمية، خاصة الأنفلونزا أن تؤثر على صحة الأم وتطور الجنين يمكن أن يسبب الحمل خلال فصل الشتاء بأيامه القصيرة ولياليه الطويلة اضطرابًا عاطفيًا موسميًا (SAD) لدى الأمهات، مع انخفاض مستويات السيروتونين في دماغ الأم مما قد يؤدي إلى نقص مماثل في الطفل.

وحسب موقع time حتى بعد الولادة، يستمر تكوين الأطفال بقوة في العالم من حولهم وجدت دراسة أجريت عام 2010 على الفئران أن صغار الفئران التي ولدت وفطمت في ضوء الشتاء المحاكي تكيفت بشكل أقل مع التغير في ضوء الصيف، مما أظهر عادات تغذية أقل ومستويات نشاط اقل، اما الفئران التي ولدت وفطمت في ضوء الصيف لم تواجه مثل هذه المشاكل في التكيف مع ظروف الشتاء.

وسعت سلسلة من الدراسات الحديثة في السنوات الـ6 الماضية إلى توسيع نطاق هذه النتائج لتشمل البشر، حيث قام الباحثون بتوصيف مزاج طلاب الجامعات والبالغين ثم تتبعهم إلى مواسم ميلادهم، بحثًا عن أنماط موسمية واسعة.

فصل الربيع:

مواليد أشهر مارس وأبريل ومايو لديهم درجة عالية من فرط التذكر والتفاؤل العام والقدرة على رؤية كل هبوط أمامهم كمقدمة للارتفاع، وكل انهيار لهم هو بمثابة فترة تسبق الازدهار، لكن هذا له ثمن فهم أيضًا أكثر عرضة للعكس لديهم فرط اكتئاب اكلينيكي.

فصل الصيف:

إنها أخبار سعيدة في الغالب لمواليد يونيو ويوليو وأغسطس لا حزن بالنسبة لهم على الأقل لا شيء ناتج عن مستويات الضوء بعد ولادتهم، على الرغم من أنهم قد يكون هناك بعض التأثير من حرارة الجو إلاّ أنهم يتمتعون ببعض خصائص مثل فرط التذكر وتقلب المزاج السريع ربما لا تكون هذه علامة تحذيرية للاضطراب ثنائي القطب.

فصل الخريف:

يؤثر فصل الخريف بشكل كبير جدًا على نفسية مواليده، فهو يكون بالنسبة لهم بداية كبيرة من الاكتئاب الموسمي بسبب تقلب الجو والألوان الخريفية الغريبة والقاطمة التى تسيطر على الجو.

فصل الشتاء:

مع دخول فصل الشتاء، قد تصبح الأمور قاسية ومن بين التحديات التي تواجه الأشخاص مواليد الشتاء ارتفاع مستويات الفصام والاضطراب ثنائي القطب والاضطراب العاطفي الموسمي والاكتئاب، لكن هناك بعض التعويضات فهم أكثر برودا في الاعصاب من غيرهم، خاصة مواليد شهري يناير وفبراير وأيضًا، تلك الأشهر ترتبط بالإبداع وحل المشكلات الخيالي ومواليد شهر مارس ويكزنوا غير متوازنين عاطفيا نوعا ما.