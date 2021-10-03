حبس عاطلين بتهمة حيازة حشيش وبانجو في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والبانجو.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي وأحرز المحمول والمبلغ المالي والسلاح الناري دون ترخيص.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بالمرج.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدرى الحشيش والبانجو – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.