استقرار أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك.. إليك التفاصيل

أسعار الريال السعودى.. تزامنا مع تغير أسعار العملات بشكل ملحوظ يصل سعر الريال السعودى اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى ، وفقا للتغيرات الجديدة التي تشهدها البنوك العاملة فى مصر بداية من الأسبوع القادم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

توجد حالة من الثبات في سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلى المصرى حيث يصل السعر إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

لكن بالنسبة لمتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

- 4.17 جنيه للشراء.

- 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

- 4.18 جنيه للشراء.

- 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

- 4.16 جنيه للشراء.

- 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

- 4.17 جنيه للشراء.

- 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

- 4.08 جنيه للشراء.

- 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

- 4.18 جنيه للشراء.

- 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

- 4.15 جنيه للشراء.

- 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

- 4.11 جنيه للشراء.

- 4.20 جنيه للبيع.

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ويذكر أن سعر اليورو اليوم في تراجع مستمر، أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليصل سعره فى البنك الأهلى المصري لحالة ثابتة تصل إلى 18.09جنيه للشراء، و18.27 للبيع، ولكن بالنسبة لمتوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.12جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.