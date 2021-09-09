الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع طفيف فى أسعار الريال السعودي اليوم

الريال السعودي
الريال السعودي

يرصد « الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021، حيث ارتفعت الأسعار بشكل طفيف، ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر الريال السعودي استقراره في بنك مصر،  فيما سجل الريال نحو 4.17 جنيه للشراء،  و 4.17 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع
 

الأسواق 

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" مرتفعا بنسبة 0.36% ليكسب 41.31 نقطة ويغلق عند مستوى 11447.62 نقطة، وهي قمة جديدة في المستويات الأعلى للمؤشر منذ 17 يناير 2008. وبلغت قيمة تداولات 6.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

موديز

وأرجعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية انخفاض إصدار الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالنصف الأول من عام 2021 إلى ارتفاع أسعار النفط، منوهة بأن نشاط إصدار الصكوك سيحافظ على توجّهه نحو النمو على المدى البعيد.
وتابعت في تقرير ، أنه على الرغم من الأداء القوي خلال الستة أشهر الأولى من العام، سيتعزز نشاط إصدار الصكوك في 2021 بعد النمو القياسي الذي حققه في 2020.

 وبينت موديز أنّ داخلي السوق الجدد وانخفاض التغلغل سيدعم النمو على المدى البعيد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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