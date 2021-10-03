فائدة جديدة لوجبة الإفطار.. تحمى من خطر الإصابة بمرض السكرى

يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم، وللنظر لأهميتها قام باحثون ألمان بدراسة أجريت مؤخرًا توصلوا إلى أن أفضل طريقة لإنقاص الوزن هو المواظبة على تناول وجبة الإفطار.

ووفقًا لما ذكره موقع "healthy builderz" الطبي، فقد درس الباحثون بيانات أكثر من 96000 فرد شاركوا في 6 دراسات مختلفة لمعرفة مدى أهمية وجبة الإفطار.

وأشار الباحثون، إلى أن حذف وجبة الإفطار مرة واحدة في الأسبوع يرتبط بفرصة أعلى بنسبة 6 في المائة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تناول وجبة الإفطار يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

وأضاف الخبراء، أن تخطي وجبة الإفطار من 4 إلى 5 مرات في الأسبوع يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوع 2 مرض السكري بنسبة هائلة تصل إلى 55 في المائة.

وأشار الباحثون، أن عدم الاستمتاع بوجبة الإفطار في معظم أيام الأسبوع يؤدي إلى مضاعفة احتمالات محاربة مرض السكري من النوع 2 عاجلاً أم آجلاً.

ويؤكد الأطباء بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن 90 إلى 95 في المائة من الناس في الولايات المتحدة وحدها يعانون من مرض السكري من النوع 2، على عكس داء السكري من النوع 1 ، فإن داء السكري من النوع 2 يرجع في الغالب إلى جميع أنواع العوامل الغذائية ونمط الحياة مثل استهلاك الكثير من الأطعمة السكرية وزيادة الوزن وعدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية.

أحد الأسباب التي قدمها الأفراد المشاركون في الدراسة هو أنهم لم يشعروا بالجوع على الإطلاق، بعد تناول وجبة الإفطار.

ومن المعروف أن زيادة الشهية نتيجة عدم تناول وجبة الإفطار تجعل الأطعمة غير الصحية على وجه الكوكب تبدو أكثر الأطعمة التي لا تقاوم، فليس سراً أن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي بسهولة إلى زيادة الوزن، ومن الحقائق الطبية المعروفة أن السمنة أو زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر إصابة الفرد بداء السكري من النوع 2.