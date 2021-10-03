خبراء: 3 مشكلات تواجه المصريين بعد القضاء على فيروس C

قال د. جمال عصمت، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إنه بعد نجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (100 مليون صحة) للقضاء علي فيروس C، أصبح لدينا 3 مشكلات تخص الكبد والجهاز الهضمي، وهى الكبد الدهني، أورام الكبد الأولية، وأمراض أخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول في مصر لأكبر خبراء من 5 قارات للجهاز الهضمي، تحت عنوان "المؤتمر الموحد للجامعات المصرية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية"، بمشاركة ٢٩٠ محاضرا من مختلف الجامعات المصرية، وأكثر من ٧٠ خبيرا من أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا، المنظمة العالمية للجهاز الهضمي والجمعية الأوروبية والأمريكية للجهاز الهضمي، و27 جامعة مصرية.

شدد على ضرورة استمرار التعليم الطبي المستمر، خاصة أن كل 10 سنوات تغير الأبحاث والدراسات العلمية والاكتشافات طرق التشخيص والعلاج والجراحات بنسبة 70%.

وتابع "لذلك نشجع شباب الأطباء علي الدراسة والتعليم الطبي المستمر والمشاركة في الأبحاث من خلال المؤتمرات العلمية، حيث قدم "جوائز" للشباب الذين نشروا أبحاثا لهم في المجلات العلمية العالمية.

أضاف أن المؤتمر هذا العام أضاف جلسات جديدة من نوعها، منها "جلسات للتمريض، والشباب، وطلبة كليات الطب، والمرأة خاصة الحامل".

وتابع الدكتور هاني شهاب، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بطلب قصر العيني، ورئيس وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء، أن هناك خبراء آسيا والصين، شاركوا في المؤتمر، بهدف تبادل الخبرات مع المدارس الطبية العالمية في علاج أمراض الجهاز الهضمي بالمنظار، مثل استئصال الأورام بدون جراحة، وعلاج ارتجاع المريء بدون جراحة عن طريق أجهزة متطورة، وذلك بنسبة نجاح أكثر من 80%.



ويرى أن هناك الكثير من الأسباب وراء الإصابة بارتجاع المريء منها أمراض السمنة، حيث إن أسباب ارتجاع المريء قد يؤدي إلي حدوث أورام، مؤكدًا أن الارتجاع أصبح مرض العصر بعد القضاء علي فيروس C.

وأوضح الدكتور أمجد علي الذهبي، أستاذ أمراض الكبد بطب جامعة الأزهر، أن الهدف من المؤتمر هو توحيد كل الجهود في مجال الأبحاث، وعمل مجموعات بحثية وخطة أبحاث، وتدريب شباب الأطباء علي كل ما هو جديد في العالم في هذا التخصص، كما يستهدف الإطلاع علي أحدث التوصيات العلمية في هذا التخصص ونقلها لشباب الأطباء في مصر، إضافة إلى نقل الخبرات المصرية للعالم.

وأوضح أستاذ أمراض الكبد بطب جامعة الأزهر، أنه يتم تأهيل الأطقم الطبية بالخبرات العملية الجديدة في أمراض الكبد، حيث يعود ذلك لصالح المرضي، فضلاً لفتح قنوات للتواصل مع المواطنين، لرفع درجة الوعي.

في غضون ذلك، أضاف د. حسام غنيم، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة بني سويف وعضو هيئة المؤتمر، أن هذا المؤتمر يعد الأقوى في مجال تخصص الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، حيث شارك فيه 290 محاضرًا مصريًا، و70 محاضرًا عالميًا وأكثر من 4 آلاف متابع، سواء كان عن طريق الحضور أو عن طريق الإنترنت.

وأوضح أنه تحدث خلال محاضرة بالمؤتمر عن أورام القولون وأهمية وطرق الكشف المبكر، حيث إن ذلك يساعد في الشفاء التام في المراحل المبكرة للمرض.

وشدد علي ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمرض، وبروتوكول للكشف المبكر، فضلاً لأهمية استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن طريق تقنيات مناظير القولون الحديثة والمبتكرة.