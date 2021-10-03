الكلاسيكية أبرزهم.. النظارات الشمسية موضة موسمي خريف وشتاء 2021-2022

بدأ موسم فصل الخريف لعام 2021 - 2022 منذ أيام قليلة ويميز هذا الموسم من فصول العام وموسم فصل الشتاء أن لهم موضتهم الخاصة سواء في الألوان أو في اختيار الأقمشة أو في تصميمات الملابس حتى في اختيار النظارات الشمسية، ولن تتوقف أبدًا النظارات الشمسية عن لعب دور كبير كإكسسوار يٌكمل إطلالة المرأة بشكل راقٍ، فهى تعطي إحساس بالثقة للمرأة التي ترتديها.

وحسب موقع “ديلي ميل” تتنوع موضة النظارات الشمسية من موسم لآخر وصيحة هذا العام متنوعة جدًا سواء كانت نظارات ملونة مثل التي يرتديها البلوجرز أو النظارات الشمسية الكلاسيكية بتصميماتها المختلفة وبألوانها السوداء والبنية الصريحة.

نظارات الـ “Cat Eye”:

انتشر تصميم تلك النظارات الشمسية في فترة السبعينات حيث كانت تصميمات النظارات الشمسية الضخمة التى تغطي نصف الوجه لكن بأطراف الـ “Cat eye” لتعطي للوجه من الناحية العلوية تشده لفوق في حركة تحدد شكل الفك وتبرزه أكثر، يتنوع شكل الأذرع الخاصة بها من علامة تجارية أخرى حيث تنفرد كل علامة تجارية بتصميم مختلف للذراع الخاصة بها.

النظارات ذات الإطار الذهبي:

النظارات ذات الإطار الذهبي تعود بقوة هذا الموسم حيث يشكل تصميم الإطارات المعدنية للنظارات وخاصة الذهبية منها اندماج غير طبيعي وتناغم مع أي لون بشرة خاصة البشرة السمراء والبرونزية وتعكس إضاءة الشمس الواقعة عليها في أي وقت.

- النظارات المربعة الكلاسيكية:

تصميم النظارات الشمسية المريعة الكلاسيكية عصري وهو موضة جميع المواسم والفصول فذلك الشكل من النظارات الكلاسيكية تناسب الذهاب الى العمل مع الملابس الرسمية بشكل كبير.

- النظارات ذات العدسات الملونة:

انتشرت أيضًا صيحة النظارات ذات العدسات الملونة لتكمل الإطلالة وتبني هذا الاتجاه جميع الفاشون بلوجرز ومصممي الأزياء.

- النظارات الدائرية الكبيرة:

من موضة الستينات التي رجعت بقوة تزامنا لتكمل الإطلالة والشكل المستوحى من فترة الموضة الستينية بامتياز.

- النظارات ذات الإطار الشفاف:

من أكثر النظارات الشمسية المناسبة جدًا للجامعة لأنها تليق بالشباب وبأيام الجامعة ولمة الأصدقاء فضلًا عن أنها مصنوعة من مادة الاسيتات البلاستيكية، فهي عملية جدًا و مناسبة جدًا للفترات الصباحية والخروجات.

نظارات Artsy Sunglasses:

يتهافت المصممون على تصميم هذا النوع من النظارات التي تخلق لهم مساحة من الإبداع والتميز لتجعلهم متفردين، يعتبر هذا النوع من النظارات مميز جدًا بسبب غرابته وتنوع تصميماته ويناسب الستايل الكاجوال تمامًا.