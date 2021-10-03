افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الأردن للإعلام العربي بعنوان «دورة القدس»

أعلن وزير الإعلام الأردني صخر دودين، افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الأردن للإعلام العربي تحت عنوان: "دورة القدس".

مواقف الأردن الثابتة والراسخة تجاه فلسطين

وجدد التأكيد على مواقف الأردن الثابتة والراسخة، التي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضعِ التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والالتزام بالقرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكّد عدم شرعية إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وكذلك قرارات منظمة اليونيسكو، التي تعتبر الحرم القدسي وقفاً إسلاميا خالصا.

توحيد الجهود الإعلامية العربية

ودعا وزير الإعلام الأردني إلى توحيد الجهود الإعلامية العربية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفاً "هذا هدف نسعى إليه، لتكون كلمتنا سواء، في وسائل الإعلام العربية، وفي جميع المحافل الإقليمية والدولية، كي نوصل للعالم صوتنا المعتدل من جهة، والمتمسك بحقوقه من جهة أخرى".

صمود المقدسيين في القدس

ومن جانبة قال وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد العساف، خلال كلمة له، إن اختيار اسم القدس للمهرجان بهذه الدورة هو رسالة دعم أردنية لصمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال، مؤكدا أن الأردن ما زال يقدم الكثير لدعم الشعب الفلسطيني، مما يعزز من صمود المقدسيين في القدس وجميع مناطق فلسطين المحتلة.

وأضاف الفلسطيني أن الأردن استطاع الوقوف بكل شجاعة رفضا لصفقة القرن، مبينا أن هذا الموقف عزز رفض السلطة الفلسطينية في مواجهة الصفقة، وأن القدس ستبقى في وجدان الأردن والأردنيين.

تسليط الضوء على تاريخ القدس

وقال رئيس اللجنة العليا لمهرجان الأردن للإعلام العربي، أمجد القاضي، إن المهرجان يهدف في دورته الرابعة إلى تسليط الضوء على تاريخ القدس ومستقبلها، من خلال ندوات وفعاليات بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء من إعلاميين وفنانين يستذكرون القدس ويحيون ليلة مقدسية.

القضية المركزية الأولى

وأوضح أن في هذه الدورة تم اختيار اسم "القدس"، لمكانة القدس والقضية الفلسطينية (القضية المركزية الأولى) لدى الشعوب العربية، وخاصة الأردن؛ قيادة وشعبا، مبينا أن المهرجان وضع نفسه في موقع متقدم بين المهرجانات العربية المشابهة، وكان تفوقه ببرامجه المدروسة في كل دورة، والاختيارات الدقيقة للضيوف القائمة على المهنية والمعايير العلمية.

تكريم الفنانين العرب من بينهم نهال عنبر

وعلى هامش الافتتاح، كرم وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني عدداً من الوزراء والمسؤولين والفنانين والأدباء العرب، إضافة إلى تكريم عدد من الإعلاميين والكتاب والفنانين الأردنيين ومن أبرزهم: وزير الإعلام الفلسطيني أحمد العساف، ومدير أمانة مجلس وزراء الإعلام العرب لدى جامعة الدول العربية فوزي الغويل، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق سميح المعايطة ، والفنانة السورية سلمى المصري، والفنانة المصرية نهال عنبر، والفنان السعودي يوسف الجراح، والمخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم، والشاعر العراقي مجاهد أبو الهيل، والفنانين الأردنيين عبير عيسى وموسى حجازين والراحل متعب الصقار