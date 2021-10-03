«الصلح خير».. تقديم الكفن في جلسة صلح بين عائلتي «المحاجبة وحجاج» بالإسماعيلية

عٌقدت ظهر اليوم، جلسة صلح بين عائلتى المحاجبة وحجاج بقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية، حيث تم تسليم "الكفن" وسط تكبير وتهليل من جموع الحاضرين إبتهاجا بالصلح.

جلسة صلح بين عائلتي «المحاجبة وحجاج» بالإسماعيلية



وضمت لجنة الصلح الشيخ أمين شعراوى، رئيسًا للجنة والشيخ عامر سلامة، وحمادة حامد غنام، وحجاج أبو صبيح، وصالح بشارى، عبد الحميد أبو صبيح، وأحمد خطاب، وأحمد خليل والنائب محمد طايع، وعبد العزيز أبو الحج، وصلاح أبو على وعطية أبو عليوة.

تم الصلح والقسم وطلب العفو لوجه الله تعالى، وأن يكون الصلح خالص لوجه الله وقبل المختصمان التصالح، وأقسما أمام الجميع أن الصلح صلحًا نهائيًا باتًا لا رجعة فيه، واختتم مراسم الصلح بقراءة الفاتحة بمشاركة جموع الحاضرين ورددت كل القيادات كذلك.

وقدمت عائلة المحاجبة الكفن لعائلة حجاج، وتم الصلح بين العائلتين، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية، بعد انتهاء جلسة الصلح، أقامت عائلة حجاج العزاء لتلقي العزاء في فقيدهم.