«الطاهر» يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

قال جلال الطاهر سكرتير عام غرفة الإسماعيلية التجارية، إن أسعار الخضر والفاكهة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية بسبب درجات حرارة الطقس.

وأشار «الطاهر» إلى أن أجور الأيدي العاملة فى تلك الأجواء القادسية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفدان الواحد من بذور ومبيدات وكهرباء ومواد بترولية كان من ضمن الأسباب الرئيسية في ارتفاع تلك الأسعار.

وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها فى الإرشاد الزراعى وتوعية المزارعين فى التعامل مع تلك الظروف المناخية الحارة بالإضافة إلى العمل على توفير بذور ومبيدات منخفضة التكاليف.