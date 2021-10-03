الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إطلاق أسبوع الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية ببورسعيد

هشام عطوة
هشام عطوة

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر" للأطفال، الذي تنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى بمحافظة بورسعيد لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة وبورسعيد، خلال الفترة من 4 حتى 12 أكتوبر الجاري؛ وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. 

ويتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية لترسيخ الهوية والمواطنة وتعزيز ثقافة التفكير لدى الطفل، حيث تبدأ بزيارة لمحمية أشتوم الجميل، ثم الاحتفال بنصر أكتوبر بقصر الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، يعقبها زيارة لمسجد السلام والكاتدرائية الرومانية، ثم زيارة حديقة فريال وشاطئ الريفيرا، يليها زيارة المتحف الحربى، بالإضافة لتفقد متحف النصر للفن الحديث.

كما تتضمن فعاليات الملتقى تنفيذ ورش مسرح، بالإضافة لورش فنية وثقافية عمل مطويات عن معالم بورسعيد السياحية والأثرية وتاريخها من التهجير للتعمير، ورش حكي بعنوان "تاريخ مدينة الفرما وضواحيها"، بالإضافة لورش حرف يدوية في مجالات قشرة الخشب، تعليم بالتقنيات المتعددة ورشة اصنع كتابك، طباعة على القماش، أركيت، عمل مفارش بالصوف، رسم على الخزف، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن بالإضافة لورشة فنون الأداء في الغناء للأطفال.

ويقام حفل الختام بقصر ثقافة بورسعيد يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر، وتقديم فقرات فنية لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال الأسبوع، وكذلك عرض عمل مسرحي نتاج ورشة المسرح وعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع.

ومن جانب آخر؛ أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمهرجان مسرح الهواة بالجمعيات الثقافية دورة "ملك الجمل.. خالتى بمبة"، برئاسة الشاعر مسعود شومان، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الدكتور هانى كمال، بفرع ثقافة بورسعيد بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، والذى يقام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد فى الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر الجارى، بمشاركة 10 فرق.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة فعاليات الأسبوع الثقافي مشروع أهل مصر للأطفال الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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