«المنقوش» تلتقي ولي العهد الكويتي ورئيس مجلس الأمة (صور)

استقبل نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، وزيرة خارجية ليبيا الدكتورة نجلاء محمد المنقوش، حيث التقت عدد من المسؤولين الكويتيين، بمناسبة زيارتها الحالية لدولة الكويت.

وفي السياق ذاته، التقت وزيرة الخارجية الليبية، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قصر بيان اليوم، وذلك بحضور وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

صورة من اللقاء

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عبر موقعها الرسمي، حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عبدالعزيز دخيل الدخيل، وسفير دولة الكويت لدى دولة ليبيا مبارك عبدالله العدواني، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي ناصر صنهات القحطاني.

صورة من اللقاء

الغانم يستقبل المنقوش

من جانبه، استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، في مكتبه اليوم الأحد، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية الدكتورة نجلاء محمد المنقوش والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة الى آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

صورة من اللقاء

وحضر اللقاء سفير الكويت لدى ليبيا مبارك عبدالله العدواني، وسفير ليبيا لدى الكويت سليمان الساحلي.

وفي وقتٍ سابق من سبتمبر الجاري، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبى، محمد المنفي، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، مع رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني.

صورة من اللقاء

وأشاد المنفي، بالعلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدًا أنه يتطلع إلى تعاون مشترك مع الكويت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مع انتقال ليبيا لمرحلة الاستقرار، معتبرًا أن وجود دولة الكويت مهم، كبلد شقيق وصديق ضمن الاستثمارات في ليبيا.