الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك الأردن لـ الأسد: ندعم الجهود للحفاظ على استقرار سوريا وسيادتها

العاهل الأردنى الملك
العاهل الأردنى الملك عبدالله

أعرب ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، للرئيس السوري بشار الأسد عن دعمه لجهود الحفاظ على استقرار سوريا وسيادتها.

وتلقى  العاهل الأردني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما.


وأكد خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

وفى وقت سابق من اليوم، كشفت مخرجات اللجنة الملكية الأردنية لتحديث المنظومة السياسية، عن تعديلات دستورية مقترحة لتمكين الشباب والمرأة.

وأشارت اللجنة في التقرير الذي رفعته للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى أن هدفها يتمثل في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، وأكدت أن تحديث المنظومة السياسية تعني تحسين حياة الأردنيين والأردنيات.

وكشف التقرير الذي تسلمه العاهل الأردني خلال اجتماعه في الديوان الملكي مع رئيس وأعضاء اللجنة، عن أن المخرجات تشكل وثيقة مرجعية لتحديث المنظومة الأساسية.

النموذج الديمقراطي

وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني أن النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين.

وأوضح خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتسلم تقريرها في ختام أعمالها، أن هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

ويتضمن تقرير اللجنة، انها وتمثل مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات، مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، و مقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى توصيات متعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

العاهل الاردني الرئيس السوري اسثقرار سوريا سيادة سوريا الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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