الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بـ 6 أكتوبر

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تنفيذ وقائع السرقة بمدينة 6 أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من القبض على تشكيل عصابي، لاتهامه بارتكاب 8 وقائع سرقة في مدينة السادس من أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، متخذان من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة وأرشدا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تجديد حبس تشكيل عصابي 6 أكتوبر سرقة المساكن محكمة مدينة 6 أكتوبر وقائع السرقة

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