تجديد حبس عامل سرق مشغولات ذهبية وكروت فيزا من جاره بالساحل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وكروت بنوك، من داخل شقة سكنية خاصة بأحد جيرانه في المنطقة، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائـرة القسـم باكتشافه كسـرباب شـرفة الشقة محـل سـكنه وسرقة “مشغولات ذهبيـة، 4 فيزا كارت”.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، ومقيم بالعقار محل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضـبطه، وبمواجهته اعتـرف بارتكابه الواقعـة بأسلوب "التسلق وكسر باب الشرفة" باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتـم بإرشاده ضبـط كافـة المسـروقات المستولى عليهـا بمسكنه، وكـذا السـلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.