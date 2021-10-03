الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن تفاصيل المصروفات للعام الدراسي الجديد

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2021 - 2022، بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وجاءت المصاريف كالتالي.

- مصروفات المعاهد العادية

المرحلة الإبتدائية يتم سداد رسوم قدرها 49،05 جنيه

المرحلة الإعدادية يتم سداد رسوم قدرها 59،05 جنيه

المرحلة الثانوية: يتم سداد رسوم قدرها 72،05 جنيه


- مصروفات المعاهد النموذجية بالفصول التمهيدية "رياض الأطفال"


كي جي 1 : رسوم قدرها 350 جنيه

كي جي 2 : رسوم قدرها 150 جنيه

 

- مصروفات المعاهد النموذجية المرحلة الإعدادية


الصف الأول الإعدادي: يتم سداد رسوم قدرها 388،05 جنيه

الصف الثاني الإعدادي : يتم سداد رسوم قدرها 188،05 جنيه

الصف الثالث الإعدادي : يتم سداد رسوم قدرها 188،05 جنيه


- مصروفات المعاهد النموذجية المرحلة الإبتدائية


الصف الأول الإبتدائي: يتم سداد رسوم قدرها 354،05 جنيه

الصف الثاني الإبتدائي: يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

الصف الثالث الإبتدائي:  يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

الصف الرابع الإبتدائي: يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

الصف الخامس الإبتدائي : يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

الصف السادس الإبتدائي : يتم سداد رسوم قدرها 154،05 جنيه

 وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف  للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعاهد الأزهرية، حتى الخميس الموافق 7-10-2021.

وأوضح "قطاع المعاهد" أنه يجب استيفاء الإجراءات المطلوبة في المدة المحددة، مع عمل حصر لأعداد الطلاب المتقدمين للقيد فى هذا البرنامج بكل إدارة تعليمية، وذلك وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية بموافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020 - 2021 والراغبين فى الالتحاق بالدراسة بالأزهر الشريف.

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