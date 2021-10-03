الأحد 03 أكتوبر 2021
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سياسي

برلماني: حملة تبرعات المصريين بالخارج لدعم «حياة كريمة» تاريخية

النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم

وصف النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب، حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتاريخية، معرباً عن ثقته التامة فى أن المصريين بالخارج سيكون لهم دورهم فى دعم المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة".

وأشاد قريطم، في بيان له، بتأكيد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى كلمتها أننا “في شهر النصر نتذكر تضحيات شعبنا الأبي، واليوم تستكمل تلك المسيرة، لنؤكد أننا جميع على قلب رجل واحد ليبقى الوطن آمنا، ولنشارك فى مسيرة البناء والتنمية، نشيد وندافع، نبنى ونعمر كل شبر على أرض المحروسة”.

كما أشاد بتأكيد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين نوعية الحياة والخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث توجه الاستثمارات العامة نحو تنفيذ العديد من المبادرات التنموية فى عدد من القطاعات المختلفة وأنها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها، وذلك بالنظر إلى أنها تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 52 مليار دولار وأن المبادرة تعد تأكيدًا على استعداد الدولة لتبنى النهج التشاركى بمشاركة المواطنين.

أطلقت كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس، حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في فاعلية أقيمت مساء اليوم السبت تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور ممثلون عن مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء من البرلمان المصري، وبالتزامن مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر المجيد.

 

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