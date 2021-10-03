هيئة الدواء: مرض التصلب المتعدد لا يؤثر على الحمل والانجاب

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن مرض التصلب المتعدد لا يأثر على قدرة السيدات أو الرجال على الإنجاب، موضحة أن السيدات يستطعن الحمل والولادة بشكل طبيعي.

وأكدت هيئة الدواء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه في حالة الحمل توجد بعض الأدوية ممنوعة، ويجب استشارة الطبيب لمتابعة تناول الأدوية التي لا تضر الحمل ولا تسبب مشاكل به.

وكان قد أكد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تهدف إلى توطين صناعة الدواء وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق الكامل مع الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة العامة والوقاية؛ وكذلك وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، حيث تستهدف الهيئة استمرار تأمين توافر دواء آمن وفعال وذو جودة عالية بشكل منتظم ومستدام للمريض المصري، مع ضرورة فتح آفاق خارجية للتصدير.