الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: 800 مراقب أممى سيشرفون على الانتخابات العراقية

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، أن 800 مراقب أممي سيشرفون على الانتخابات العراقية.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البصرة أسعد العيداني، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "متحمسة لزيارة محافظة البصرة، وأن موضوع الانتخابات التي ستجري في العاشر من الشهر الجاري أخذ الحيز الأكبر من المناقشات مع المسؤولين في البصرة"، مبينة أن "هذه الانتخابات مهمة للعراق وهي خطوة أولى على طريق طويل".

وأضافت بلاسخارت، أنه "من الضروري أن تجري الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة"، معربة عن أملها في أن "تتم الأمور في محافظة البصرة على ما يرام".

ولفتت بلاسخارت إلى أن "بعثة الأمم المتحدة تختلف عن البعثات السابقة، وأن بعثة عام 2018 كانت مقتصرة على جزء بسيط من المساعدة الأمنية فقط، وأن البعثة الحالية ستقدم مساعدة فنية ضخمة"، منوهة أنها في الوقت الذي تتحدث فيه خلال المؤتمر الصحفي يجري نشر المراقبين، وسيتم نشر الكثير من المراقبين في يوم الانتخابات، وسيكون إسهام البعثة أكبر بكثير من بعثة عام 2018".

وأشارت الممثلة الأممية إلى أنه "نتيجة للمساعدة الفنية التي تقدمها بعثة الأمم المتحدة لمفوضية الانتخابات والمؤسسات المعنية ، ستكون الانتخابات بالغة الاختلاف"، مبدية تفاؤلها "بالجانب الفني لعملية الاقتراع".

ونوهت بلاسخارت إلى "وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فضلاً عن مراقبين تابعين لمنظمات محلية، وسيتولى الجميع الإشراف على الانتخابات".

وأعربت بلا سخارت عن أملها في "مشاركة كل من يمكنه التصويت في الانتخابات لأن صوت الناخبين له قيمة، وأن الانتخابات الشفافة ستكون خطوة أولى في طريق يؤدي إلى عراق قادر على خدمة مواطنيه".

وأكدت الممثلة الأممية أنه "ستتم الرقابة على كل شيء قبل الانتخابات ، وستتم أكثر من عملية محاكاة".

 

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