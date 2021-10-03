إصابة طفل بطلق نارى فى منزله بأسوان

شهدت منطقة عرب مخيمر، التابعة لقرية الرغامة بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء السبت، إصابة طفل صغير بطلق ناري أثناء تواجده بمنزله، إثر مشاجرة بين عائلتين.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بإصابة طفل بطلق ناري بمنطقة عرب مخميمر بقرية الرغامه غرب بمركز كوم أمبو، أثناء تواجده في منزله، إثر مشاجرة بين عائلتين، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة بأسوان، مساء أمس الجمعة، بدأت تحقيقاتها في جريمة قتل بشعة، حيث أن أقدم أب على قتل نجلته، حيث أنه طعنها بسكين ما أدى إلى لفظ أنفاسها الأخيرة مباشرة، وذلك بمنطقة خور عواضه، وعلى الفور تم إيداع جثمانها بالمشرحة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بقدوم أب على قتل نجلته بمنطقة خور عواضه، حيث أنه طعنها بسكين ما أدى إلى لفظ أنفاسها الأخيرة مباشرة، وعلى الفور تم إيداع جثمانها بالمشرحة.

و بناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم القبض على الأب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، الإربعاء الماضي، في القبض على شخصين بحيازتهم كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب، ويأتي ذلك ضمن قضايا التنقيب، وفي أطار الحملات الأمنية التي يتم تنظيمها.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط المديرية في إلقاء القبض على شخصين وبحيازتهم التالي: 2 سيارة محمل عليها 175 جوالًا من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 17 طنًا.