«الحج السعودية» ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية لـ100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يوميًّا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يوميًّا، مؤكدة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لدخول المعتمرين للمشاعر المقدسة، واتباع المعتمرين لكافة الضوابط والإجراءات المعمول بها لأداء العمرة، موضحة أنه يمكن للمعتمرين الحجز عبر تطبيق «توكلنا».

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن هناك 10 ملايين معتمر أدوا العمرة منذ إطلاق العمرة الآمنة والعودة التدريجية للمعتمرين في أكتوبر الماضى حتى الآن، موضحا أن الطاقة الاستيعابية لدخول المعتمرين للمشاعر المقدسة حاليا تبلغ 70 ألف معتمر موزعين على 8 فترات تشغيلية، لافتة إلى أنها تعمل حاليا مع الجهات والسلطات التنفيذية بالمملكة العربية السعودية على وضع خطة استراتجية للتوسع وزيادة أعداد المعتمرين لـ3.5 مليون معتمر شهريا.

وكشفت الوزارة أن التحصين ضد فيروس كورونا المستجد شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، موضحة أن هناك 3 حالات للتحصين موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، وأن الفئة الأولى من المحصنين، من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق «توكلنا» «محصّن بجرعتين» أو «محصّن بالجرعة الأولى» وأكملوا 14 يوما، والفئة الأخرى من تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس وتظهر حالتهم الصحية «محصّن متعافي» في «توكلنا»، ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد.