الأحد 03 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الحج السعودية» ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية لـ100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يوميًّا

السعودية ترفع الطاقة
السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يوميًّا، مؤكدة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لدخول المعتمرين للمشاعر المقدسة، واتباع المعتمرين لكافة الضوابط والإجراءات المعمول بها لأداء العمرة، موضحة أنه يمكن للمعتمرين الحجز عبر تطبيق «توكلنا».

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن هناك 10 ملايين معتمر أدوا العمرة منذ إطلاق العمرة الآمنة والعودة التدريجية للمعتمرين في أكتوبر الماضى حتى الآن، موضحا أن الطاقة الاستيعابية لدخول المعتمرين للمشاعر المقدسة حاليا تبلغ 70 ألف معتمر موزعين على 8 فترات تشغيلية، لافتة إلى أنها تعمل حاليا مع الجهات والسلطات التنفيذية بالمملكة العربية السعودية على وضع خطة استراتجية للتوسع وزيادة أعداد المعتمرين لـ3.5 مليون معتمر شهريا.

وكشفت الوزارة أن التحصين ضد فيروس كورونا المستجد شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، موضحة أن هناك 3 حالات للتحصين موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، وأن الفئة الأولى من المحصنين، من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق «توكلنا» «محصّن بجرعتين» أو «محصّن بالجرعة الأولى» وأكملوا 14 يوما، والفئة الأخرى من تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس وتظهر حالتهم الصحية «محصّن متعافي» في «توكلنا»، ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد.

وزارة الحج والعمرة السعودية 10 ملايين معتمر العمرة الآمنة المشاعر المقدسة المملكة العربية السعودية فيروس كورونا مناسك العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

المكافحات.. الصيادات الأرامل: «بر أمان» أغنتنا عن انتظار المساعدات الخيرية

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

الزمالك يكشف الممنوعين من خوض الانتخابات

باعتراف صريح.. «آخر النهار» يكشف سر القبض على الشيخ محمود شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة