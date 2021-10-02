السيطرة على حريق منزلين في قنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، على حريق نشب في منزلين، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب حريق في منزلين بقرية خوالد أبوشوشة في أبوتشت.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب، وتمت السيطرة على الحريق، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، بإشراف اللواء مسعد ابوسكين مدير الأمن من السيطرة على حريقين فى منزل ومحل بقالة بدائرة مركز قوص جنوب المحافظة.

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحريقين فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف العميد هانى الأتربي مدير إدارة الحماية المدنية بقنا.

كشفت معاينة النقيب على القاظى عن اندلاع النيران فى مطبخ بشقة بالطابق الأرضى بندر قوص علي مساحه ٨٠ مترًا في منزل مساحته ١٢٠ مترًا مكون من أربع طوابق ملك المواطن جرجس وهيب فتياس ٧٢ سنة بالمعاش، وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات فى أجزاء من أدوات المطبخ وتبين من الفحصان سبب الحريق تسريب من أنبوبة بوتاجاز، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

كما تلقت أجهزة الأمن بلاغات آخر بنشوب حريق فى محل بقالة مساحة ٩ أمتار ملك محمد عثمان رضوان عثمان ٢٦ سنة حاصل على ليسانس حقوق، وتبين اندلاع النيران بسبب ماس كهربائى، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل بالكامل، ولا توجد اصابات أو خسائر بشرية.