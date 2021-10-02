السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

المغرب: أكثر من 22.7 مليون تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22 مليونًا و748 ألفًا و69 مواطنًا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 28 ألفًا و983 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما ذكر البيان أن 50 ألفًا و104 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى ما تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 19 مليونًا و247 ألفًا و930 شخصًا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 49 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

الصحة المغربية كورونا فيروس كورونا الجرعة الثانية اللقاحات

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