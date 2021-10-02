السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«فضل الشهادة ومنزلة الشهيد».. موضوع خطبة الجمعة المقبل

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة المقبل التى توافق 8 أكتوبر الجاري بعنوان: "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد .. وفلسفة الحرب في الإسلام"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد الوقت عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الشهادة في سبيل الوطن عز وشرف، وأن قاعدة الإسلام الراسخة هي السلم ، أما الحرب فلضرورة الدفاع وحماية الأوطان ومصالحها الاستراتيجية.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة فضل الشهادة ومنزلة الشهيد فضل الشهادة منزلة الشهيد فلسفة الحرب وفلسفة الحرب في الإسلام جميع الأئمة

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القضاء وثورة 30 يونيو

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