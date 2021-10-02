السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«المارونية» تحتفل بعيد تذكار مار قبريانوس ويوستينا

جورج شيحان
جورج شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، اليوم، بحلول السبت من الأسبوع الثاني بعد عيد الصليب، بالإضافة إلى عيد تذكار مار قبريانوس ويوستينا الشهيدين  (304).
وتقول الكنيسة قبريانوس الذي تعيد له اليوم هو غير قبريانوس أسقف قرطاجة. ووُلِد في أنطاكية بيزيدية. كان يتعاطى السحر فارتدّ الى الايمان بسبب فتاة مسيحية شديدة الايمان اسمها يوستينا. قـُبض عليهما فأعلنا أنهما مسيحيان وقطع رأساهما سنة 304. في كفيفان، لبنان، كنيسة على اسم هذين القديسين. 
وتكتفي الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، في احتفالاتها بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل رؤيا القدّيس يوحنّا، إنجيل القدّيس متى.

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القضاء وثورة 30 يونيو

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