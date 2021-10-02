«المارونية» تحتفل بعيد تذكار مار قبريانوس ويوستينا

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، اليوم، بحلول السبت من الأسبوع الثاني بعد عيد الصليب، بالإضافة إلى عيد تذكار مار قبريانوس ويوستينا الشهيدين (304).

وتقول الكنيسة قبريانوس الذي تعيد له اليوم هو غير قبريانوس أسقف قرطاجة. ووُلِد في أنطاكية بيزيدية. كان يتعاطى السحر فارتدّ الى الايمان بسبب فتاة مسيحية شديدة الايمان اسمها يوستينا. قـُبض عليهما فأعلنا أنهما مسيحيان وقطع رأساهما سنة 304. في كفيفان، لبنان، كنيسة على اسم هذين القديسين.

وتكتفي الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، في احتفالاتها بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل رؤيا القدّيس يوحنّا، إنجيل القدّيس متى.