السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير اليابان بالقاهرة يزور معبد إيزيس ومتحف طنطا للآثار ومسجد السيد البدوي

سفير اليابان فى الغربية
سفير اليابان فى الغربية

زار اليوم نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، محافظة الغربية، حيث تفقد معبد إيزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية ومتحف طنطا للآثار ومسجد السيد البدوي.

وأعرب السفير الياباني عن سعادته بزيارة هذه الأماكن الأثرية،  حيث استمتع بطريقة العرض وثراء المعروضات خاصة تمثال نايف عا رود من عصر الأسرة ٢٩ وتمثال إيمحتب ونموذج المقبرة بالدور الثالث بالمتحف والمجموعة المتنوعة من العملات.

وخلال جولته بمعبد بهبيت الحجارة استمع لشرح مفصل عن المعبد وتاريخه وحرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.

محافظة الغربية سفير دولة اليابان بالقاهر معبد ايزيس متحف طنطا للآثار مسجد السيد البدوي تمثال إيمحتب

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