السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة موسكو بالقاهرة: نشكر القيادة المصرية لعقدها المنتدى الثاني للشباب المصري الروسي

سفارة روسيا بالقاهرة
سفارة روسيا بالقاهرة

أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن شكرها الكبير لاهتمام القيادة المصرية بعقد المنتدى الثاني للشباب المصري- الروسي، الذي يظهر اهتمام كلا البلدين بالحفاظ على تقاليد صداقة طويلة الأمد والمصلحة المشتركة في تعميق الشراكات. 

كما أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن يقينها من أن العديد من الاتصالات الودية بين الشباب الروسي والمصري خلال هذه الأيام فسوف تستمر لعقود مما يسهم في زيادة توسيع التعاون بين روسيا ومصر.

جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية عقب افتتاح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيفانوفيتش بلاتونوف نائب رئيس وكالة الشباب الفيدرالية الروسية وجيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة ، المنتدى الثاني للشباب المصري الروسي المكرس لهذا العام لاستخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويهدف إلى إقامة تعاون وثيق في هذا المجال.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة اليوم، أن 30 شابًا مصريًا وروسيًا يشاركون في برنامج المنتدى الذي سيستمر حتى 9 أكتوبر الجاري، يضم ندوات حول العلاقات الثنائية والمجالات الواعدة التي يمكن تعزيزها وزيارات للمؤسسات الحكومية والجمعيات الاقتصادية والمنظمات الثقافية والدينية والمرافق التاريخية والرياضية، فضلًا عن جولة في منطقة القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى إقامة بعض الفعاليات في مدينتي الإسكندرية والعلمين الجديدة.

وأكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة على أهمية الاتصالات المباشرة بين الشعوب، وخاصة الشباب، لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين، يشار إلى أن المنتدى الأول للشباب المصري - الروسي عقد بنجاح في مدينة كازان الروسية خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الماضي.

سفارة روسيا القاهرة روسيا مصر إيفانوفيتش بلاتونوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

حريق هائل في مول ملابس شهير بدمنهور

العائلة البديلة.. هنا دُور الدمج بين الأطفال بلا مأوى والمسنين: «الونس يهزم الأحزان»

محمد الباز يكشف لماذا يكن الرئيس السيسي كل هذا التقدير للمرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة