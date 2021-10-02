وزير الشباب يشهد فعاليات ختام بطولة الشركات ببورسعيد (صور)

اختتم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات ختام بطولة دوري الشركات الـ54 التي حملت اسم حياة كريمة، وأقيمت في المدينة الرياضية ببورسعيد.

وزير الشباب والرياضة

شارك في البطولة العاملين بالشركات يتنافسون خلالها في مجموعة من الألعاب الرياضية، بجانب تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة لمنافسات البطولة.

وزير الشباب والرياضة

شهدت فعاليات ختام البطولة طابور العرض وعدد من العروض الفنية، بحضور عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات، وعدد كبير من الجمهور من أهالي الرياضيين.

وزير الشباب والرياضة

وأكد د. حسني غندر، رئيس الاتحاد العام للشركات أن 121 منافسة أقيمت بالبطولة، و273 شركة لأول مرة، و11892 لاعب، وشهدت محافظة بورسعيد تواجد 17814 مشارك بفاعليات الأولمبياد.

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة