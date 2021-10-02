السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق هائل في مول ملابس شهير بدمنهور

حريق هائل في مول
حريق هائل في مول ملابس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل شب في مول ملابس شهير بمدينة دمنهور، دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمول ملابس شهير بشارع الجمهورية بمنطقة البنوك في مدينة دمنهور.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وفرضت كردونًا أمنيًا، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية.

ووجه مدير أمن البحيرة اللواء أحمد عرفات، بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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