بنجلاديش تستقبل ما يقارب 800 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا من ألمانيا

أعلنت وزارة الصحة البنجالية: أنه وصل اليوم السبت ما يقرب من 800 ألف جرعة لقاح أسترازينكيا المضاد لفيروس كورونا للمطار الدولي في دكا من دولة ألمانيا بموجب مبادرة كوفاكس.

وذكرت صحيفة برثوم آلو البنجالية: أن لقمان حسين ميان، مدير المديرية العامة للخدمات الصحية وسفير المانيا لدى بنجلاديش كانوا في استقبال الشحنة، وحتى الآن، حصلت بنجلاديش على 52 مليون و719 ألفاً و940 جرعة من لقاحات كورونا المختلفة، حيث وافقت على ثمانية لقاحات لكورونا بهدف السيطرة على هذه الجائحة.