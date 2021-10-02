استمرار الزيادة اليومية في معدل وفيات وإصابات كورونا بـ 33 دولة

استمرت الزيادة اليومية لوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في 33 دولة حول العالم، وجاءت روسيا والهند في صدارة حصيلة كورونا، حيث بلغت إصابات في كلا منهما قرابة الـ50 ألف إصابة، بينما حصد الفيروس حياة أكثر من ألف شخص.

وسجلت روسيا 25 ألفا و219 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 7 ملايين و560 ألفا و767 إصابة.

وذكر المركز الروسي لمواجهة أزمة كورونا: أن حصيلة اليوم تعتبر أعلى ارتفاع في الإصابات اليومية منذ 16 يوليو الماضي. وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 886 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع الإجمالي إلى 209 ألفا و28 وفاة.

وفي الهند، أصيب 24 ألفا و354 شخصا بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و791 ألفا و61 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية: أن البلاد سجلت أيضا 234 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 448 ألفا و573 شخصا.

وأفادت بأن 25 ألفا و455 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 33 مليونا و68 ألفا و599 شخصا. ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 273 ألفا و889 حالة.

آسيويا، سجلت باكستان 1664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و248 ألفا و202 شخص وسجلت أيضا 46 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و831 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى مليون و173 ألفا و437 متعافيا بعد تماثل 2847 حالة للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 46 ألفا و934 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في اليابان 1447 حالة إصابة جديدة بالفيروس و35 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و683 حالة.

وبعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفعت حالات الإصابة في جميع أنحاء اليابان إلى مليون و702 ألف و819 حالة بينما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و659 ألفا و925 متعافيا منذ بدء الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة في تايلاند: تسجيل 11 آلفا و375 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و626 ألفا و604 إصابات وسجلت أيضا 87 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 16 ألفا و937 حالة وفاة.

وتعافى على مدار الـ24 ساعة الماضية 13 ألفا و127 حالة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و496 ألفا و273 شخصا.

أما كوريا الشمالية فقد سجلت 2248 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 316 ألفا و20 إصابة، ورصدت البلاد 7 وفيات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2504 حالة وفاة. وتعافى على مدار الـ24 ساعة الماضية 1516 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من عدوى كورونا إلى 277 ألفا و92 شخصا.

وأعلنت السلطات الصحية الإندونيسية: تسجيل 1414 إصابة جديدة بكورونا، و89 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في البلاد بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 4 ملايين و218 ألفا و142 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 142 ألفا و115 حالة وفاة.

كما تشير البيانات إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد بلغ 4 ملايين و42 ألفا و215 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية: 14 ألفا و786 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و580 ألفا و173 حالة. وتم تسجيل 164 حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 38 ألفا و656 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي ارتفع إلى مليونين و397 ألفا و456 متعافياً منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

كما أعلنت الصين: تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات جديدة.

وذكر بيان لوزارة الصحة الصينية: أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 96 ألفا و203 إصابة، فيما يظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 4363 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنه 43 شخصا تعافوا من عدوى كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 90 ألفا و677 شخصا منذ بدء جائحة كورونا.

وذكرت السلطات الصحية الفيتنامية: أنها سجلت 5 آلاف و490 إصابة جديدة بالفيروس، و164 حالة وفاة وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 803 آلاف و202 إصابة والوفيات إلى 19 ألفا و901 حالة وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين منذ بداية الجائحة إلى 664 ألفا و938 حالة.

ورصدت جمهورية كازاخستان 2058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 889 ألفا و40 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 2637 حالة شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد ارتفع إلى 826 ألفا و90 حالة.

ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 5 مناطق في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة مؤخراً أن 7 ملايين و684 ألفا و22 أشخاص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 6 ملايين شخصا على الجرعتين.

وذكرت وزارة الصحة في منغوليا: أن البلاد شهدت 2461 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 309 آلاف و64 إصابة في البلاد منذ تفشي الوباء، وأن إجمالي حصيلة الوفيات بلغت ألفا و314 حالة وفاة بعد أن سجلت البلاد على مدار أمس 16 حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتهم بالفيروس التاجي.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين مازالت عند 291 ألفا و328 متعافيا منذ بدء الوباء في البلاد حيث أن البلاد لم تسجل أي حالات جديدة منذ ثلاثة أيام.

وسجلت أوزبكستان 471 حالة إصابة جديدة وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 174 ألفا و879 حالة.

وشهدت البلاد 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى ألف و245 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الأوزباكية إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ 169 ألفا و866 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء.

وذكر مركز العمليات الوطنية للوقاية من تفشي كوفيد 19 في سريلانكا أن البلاد سجلت 858 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بجائحة كورونا في البلاد إلى 519 ألفا و633 حالة، فيما سجلت البلاد 55 حالة وفاة مرتبطة بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و19 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البنجالية: أن البلاد سجلت 589 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و556 ألفا و348 حالة. وسجلت أيضا 24 حالة وفاة مرتبطة بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و55 حالة.

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى مليون و517 ألفا و742 حالة بعد تسجيل تعافي 741 حالة جديدة أمس.

وعلى الصعيد الأوروبي الشرقي، سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 11 ألفا و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و447 ألفا و222 إصابة.

وذكرت الوزارة: أن 203 شخصا توفوا بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 56 ألفا و649 وفاة.

وتعافى على مدار أمس، 3469 شخصا، ليبلغ عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و261 ألفا و924 شخصاً.

وسجلت السلطات الصحية في بلغاريا 2091 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات 504 ألاف و253 حالة. كما سجلت البلاد 87 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 22 ألفا و969 حالة.

ويوجد في المستشفيات حاليا 525 مرضى بكوفيد، من بينهم 460 في حالة حرجة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 43 ألفا و520 حالة.

أما في جورجيا سجلت البلاد 1826 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 616 ألفا و589 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الجورجية: أنها سجلت أيضا 29 حالة وفاة جديدة ، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9 آلاف و5 وفيات. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من عدوى كورونا إلى 587 ألفا و499 شخصا، بعد تعافي 795 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بكورونا في التشيك إلى مليون و 693 ألفا و234 حالة بعد تسجيل 824 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة التشيكية: أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في التشيك بلغ 30 ألفا و477 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 28 حالة تعافي ليرتفع إجمالي حالات التعافي منذ تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و 654 ألفا و 465 حالة تعافي.

بينما سجلت أرمينيا 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 263 ألفا و783 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة الأرمينية: 15 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و354 حالة.

وأشارت الوزارة إلى إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغت 243 ألفا و341 متعافيا منذ بدء تفشي الوباء.

أما كرواتيا فقد سجلت 1448 حالة إصابة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 407 ألفا و755 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكرواتيه أن إجمالي المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع إلى أكثر من 388 ألف حالة، بينما يوجد 738 مريضاً بكوفيد حتى الآن في المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، منهم 99 على أجهزة التنفس الصناعي.

كذلك، سجلت السلطات الصحية في كرواتيا 14 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد في الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و664 حالة.

ورصدت السلطات الصحية في رومانيا 12 ألفا و590 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و257 ألفا و145 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الرومانية أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 37 ألفًا و397 حالة وفاة عقب تسجيل 184 حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليون و127 آلاف و564 شخصًا على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى مليونين و909 آلاف و776 حالة.

وذكر بيان للصحة البولندية أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي أعداد الوفيات 75 ألفا و689 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونين و663 ألفا و707 متعافين.

بينما سجلت سلوفينيا 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 295 ألفا و328 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.

وذكرت وزارة الصحة السلوفينية: أن البلاد شهدت وفاة 4 أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4569 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 278 ألفا و372 متعافيا منذ بدء الجائحة.

وأصيب في ليتوانيا 2066 شخصا بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 335 ألفا و 801 حالة منذ بداية تفشي الجائحة.

وذكرت وزارة الصحة في ليتوانيا أن البلاد شهدت وفاة 21 شخصا متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5041 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن أعداد المتعافين من الفيروس التاجي بلغت 306 آلاف و670 متعافيا منذ بدء الوباء.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في لاتفيا عن تسجيل 1190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر حالات وفاة ناجمة عنه.

وأفاد المركز بأن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 160 ألفًا و608 حالة، في حين ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة به إلى 2731 حالة.

كما أشار المركز إلى أن أعداد المتعافين من الفيروس بلغت 146 ألفا و979 متعافيا منذ بدء الوباء.

وعلى الصعيد الأوروبي الغربي، سجلت السلطات الصحية البلجيكية، 2243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و247 ألفًا و197 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن حصيلة الوفيات بلغت 25 ألفًا و612 حالة بعد أن سجلت أمس 10 حالات وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافي في البلاد ارتفعت إلى مليون و161 ألفا و904 متعافين منذ بدء الجائحة في البلاد.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية: بتسجيل 8 آلاف و517 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، و66 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و246 ألفا و136 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 93 ألفا و777 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية: تسجيل 1416 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 746 ألفا و380 حالة.

وذكرت الوزارة: أنه في الوقت نفسه سجلت البلاد سبع حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 11 ألفا و21 حالة، مشير إلى أن حصيلة إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي بلغت 714 ألفا و965 متعافيا منذ بدء الوباء.

وسجلت السلطات الصحية في اسكتلندا 2515 إصابة جديدة بكورونا، و17 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 571 الفا و431 إصابة والوفيات إلى 8665 حالة وفاة.

وتلقى 4 ملايين و199 إصابة و724 شخصا الجرعة الأولى من التطعيم بينما حصل ثلاثة و843 ألف شخص على الجرعة الثانية.

ومن دول أمريكا الشمالية سجلت المكسيك 7388 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و671 ألفا و611 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية: أنه تم تسجيل 471 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 277 ألفا و976 وفاة.

ومن دول أمريكا الجنوبية سجلت هندوراس وزارة الصحة في هندوراس 573 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 367 ألفا و275 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى تسعة آلاف و855 حالة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 111 آلاف و42 متعافيا منذ بدء الجائحة.

وعن القارة الاسترالية، سجلت السلطات الصحية في أستراليا، 2345 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 109 آلاف و516 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الأسترالية إلى أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات الإصابة بالفيروس في البلاد، بلغت ألفا و321 حالة وفاة، بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.